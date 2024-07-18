Elazığ\'da 33 Zanlı Tutuklandı

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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 zanlı tutuklandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 15 Haziran- 15 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama', 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık', 'Hırsızlık', 'Silahlı Tehdit', '2313 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'Vergi Usul Kanuna Muhalefet', 'Çocuğun Basit Cinsel İstismarı' başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 zanlı yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ