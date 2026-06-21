Elazığ'da 4 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü - Son Dakika
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Elazığ'da 4 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

Elazığ\'da 4 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü
21.06.2026 21:25
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Elazığ'da 4 yaşındaki M.Ç., 3. kat penceresinden düşerek ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da 4 katlı binanın 3. katından düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Kırklar Mahallesi Doruk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki M.Ç., 3. katın penceresinden aşağı düştü. Düşen çocuğu fark eden yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan çocuk, ekipler tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 4 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü - Son Dakika

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