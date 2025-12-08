Elazığ\'da ev yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da 5 katlı bir evin 1'inci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Temizce Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 1'inci katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen vatandaşlar ise olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk tedavileri yapıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ