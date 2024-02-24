Elazığ\'da 5 Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 6 şüpheli şahsın üstünde ve araçlarında arama yapıldı. Aramada, 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 54 adet fişek, 36 gram esrar maddesi, 47 adet sentetik ecza maddesi ve 2 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ
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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm rakiplerini proje lansman toplantısına davet etti. Lansmana katılması beklenen isimler arasında CHP'nin adayı Mansur Yavaş da bulunuyor. Sadece DEM Parti'nin adaylarına davet gönderilmedi.
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