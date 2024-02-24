Elazığ'da 5 Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da 5 Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Elazığ\'da 5 Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Elazığ'da yapılan polis operasyonunda, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 6 şüpheli şahsın üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, tabancalar, fişekler, esrar, sentetik ecza ve kokain maddesi bulundu. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

24.02.2024 11:58
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 6 şüpheli şahsın üstünde ve araçlarında arama yapıldı. Aramada, 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 54 adet fişek, 36 gram esrar maddesi, 47 adet sentetik ecza maddesi ve 2 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 5 Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 5 Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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