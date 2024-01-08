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Elazığ'da 580 Gram Skunk Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Elazığ'da 580 Gram Skunk Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmada, şüpheli bir kişinin işyerinde yapılan aramada 580 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ\'da 580 Gram Skunk Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
08.01.2024 - 09:29,
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Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 580 gram skunk ele geçirilirken bir şüpheli de gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli H.U.'nun işyerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca şüphelinin işyerinde yapılan arama sonucunda 580 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Jandarma, Elazığ, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 580 Gram Skunk Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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