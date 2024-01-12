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Elazığ'da 6 milyon 550 bin dal bandrolsüz makaron ve 438 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da 6 milyon 550 bin dal bandrolsüz makaron ve 438 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, Adana ve Adıyaman'dan gelen 2 farklı kamyonda yapılan aramada, 6 milyon 550 bin dal bandrolsüz makaron ve 74 paket halinde toplam 438 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Elazığ\'da 6 milyon 550 bin dal bandrolsüz makaron ve 438 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi
12.01.2024 - 10:26,  Güncelleme: 10:27
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Elazığ'da polisin yaptığı operasyonda, 6 milyon 550 bin dal bandrolsüz makaron ve 438 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Tütün Mamulleri Kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, Adana ve Adıyaman'dan gelen 2 farklı kamyonda arama yapıldı. Aramada, 6 milyon 550 bin dal bandrolsüz makaron ve 74 paket halinde toplam 438 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Elazığ, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 6 milyon 550 bin dal bandrolsüz makaron ve 438 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi - Son Dakika


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