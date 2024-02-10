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Elazığ'da aç kalan tilki şehir merkezine kadar indi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Sürsürü Mahallesi'nde yaşandı. Yaşam alanında yiyecek bulamayan tilki şehir merkezine kadar indi. İnsanların varlığından rahatsız olmayan tilkiyi fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kaydetti. Uzun süre yiyecek arayan tilki daha sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ