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Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında yanda bulunan hasarsız bina zarar gördü - Son Dakika
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Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında yanda bulunan hasarsız bina zarar gördü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binalar yıkılmaya devam ediyor. Olgunlar Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı bina iş makineleri yardımı ile yıkılmaya başlandı. Ancak yıkım sırasında iş makinesi, hemen yanında bulunan sağlam binaya da zarar verdi ve binada hasar oluştu.

Elazığ\'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında yanda bulunan hasarsız bina zarar gördü
03.01.2024 - 13:08,
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Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında yanda bulunan hasarsız bina zarar gördü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binalar yıkılmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Olgunlar Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı bina iş makineleri yardımı ile yıkılmaya başladı. Yıkım sırasında iş makinesi, hemen yanda bulunan sağlam binaya da zarar verdi. Binada hasar oluştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında yanda bulunan hasarsız bina zarar gördü - Son Dakika


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