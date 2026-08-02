Elazığ'da Anız Yangını Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Anız Yangını Sürüyor

Elazığ\'da Anız Yangını Sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sütlüce köyünde çıkan yangına köylüler ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Elazığ'ın Sütlüce köyünde çıkan anız ve bahçe yangınana müdahale sürüyor.

Olay, merkeze bağlı Sütlücü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlaların bulunduğu mevkide anız yangını çıktı. Yangın kısa sürede yayılarak bahçe ve ağaçlık alanlara sıçradı. İlk müdaheleyi köylüler traktörler yardımıyla yaptı. Ardından bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Elazığ, Çevre, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Anız Yangını Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ’cü terörist yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nu çok kızdırmış: O günkü tavırları çok kötüydü Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nu çok kızdırmış: O günkü tavırları çok kötüydü
Değirmendere Viyadüğü’nde Çalışmalar Sürüyor Değirmendere Viyadüğü'nde Çalışmalar Sürüyor

17:40
Böylesini daha önce hiç görmediniz: “İş“ diye gitti, bodrum katta zincire vuruldu
Böylesini daha önce hiç görmediniz: "İş" diye gitti, bodrum katta zincire vuruldu
17:18
Yunanistan’da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı
Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı
16:22
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti
Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
15:32
Sabah istifa eden Paşinyan yeniden başbakan oldu
Sabah istifa eden Paşinyan yeniden başbakan oldu
14:54
Görüntü Mardin’den Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı
Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı
14:19
Bülent Arınç’tan Davutoğlu’nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum
Bülent Arınç'tan Davutoğlu'nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 18:14:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Elazığ'da Anız Yangını Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.