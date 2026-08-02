Elazığ\'da Anız Yangını Sürüyor

Elazığ'ın Sütlüce köyünde çıkan anız ve bahçe yangınana müdahale sürüyor.

Olay, merkeze bağlı Sütlücü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlaların bulunduğu mevkide anız yangını çıktı. Yangın kısa sürede yayılarak bahçe ve ağaçlık alanlara sıçradı. İlk müdaheleyi köylüler traktörler yardımıyla yaptı. Ardından bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.