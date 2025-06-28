Elazığ\'da Arazide Yangın, Traktör Kullanılamaz Hale Geldi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan arazi yangınında alevler ortasında kalan traktör kullanılamaz hale geldi.

Olay ilçeye bağlı Yolüstü köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ekili arazide yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Kovancılar itfaiyesi sevk edildi. Bu sırada köylüler de traktörleri ile yangının etrafını kazarak büyümesini önlemeye çalıştı. Yangın bölgedeki traktörlerden birine de sıçradı. Ekiplerin kısa süreli müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda onlarca dönüm ekili alan ile traktör kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ