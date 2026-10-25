Elazığ\'da asansörde kalan vatandaş itfaiye tarafından kurtarılıp KPSS\'ye yetiştirildi

Elazığ'da KPSS sınavına gitmek için evin asansörüne binen ve asansörün içerisinde kalan vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sınava dakikalar kalan okula yetiştirildi.

Olay, Sürsürü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmek için evden çıkarak asansöre bindi. Asansörün bozulmasının ardından asansörde kalan vatandaş durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, saat 09.44'de vatandaşı kaldığı asansörde kurtararak itfaiye aracıyla Mustafapaşa Mahallesi'nde sınava gireceği Karakaya ortaokuluna hızlı bir şekilde götürerek sınava yetişmesini sağladı.