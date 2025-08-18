Elazığ'da Asayiş Olayları: 257 Vakada 22 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Elazığ'da Asayiş Olayları: 257 Vakada 22 Tutuklama

Elazığ\'da Asayiş Olayları: 257 Vakada 22 Tutuklama
18.08.2025 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir haftada 257 asayiş olayı gerçekleşti, 136 kişi yakalanıp 22'si tutuklandı.

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 257 asayiş olayında, 136 kişi yakalanırken 22 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 10-17 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde meydana gelen 257 olayda 136 kişi yakalanırken, 22 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda 60 bin 682 şahıs ve 25 bin 162 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 3 bin 681'ine cezai işlem uygulanırken 259 araç da trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalarda; 7 adet tabanca, 5 adet tüfek, 9 adet fişek, 2 adet kesici alet, 4,459 gram kubar esrar, 15,53 gram metamfetamin, 67,72 gram bonzai, 9 gram bonzai hammaddesi, 5,12 kokain, 6 gram taş kokain, 311 adet sentetik ecza ve ecstasy, 71 kök kenevir, 209 gr kannabinoit maddesi, kaçak olarak; 23 bin 40 adet makaron, 1 dedektör, 5 adet muhtelif kazı malzemesi, 7 kilo kaçak çay malzemesi, 50 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Asayiş, trafik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Asayiş Olayları: 257 Vakada 22 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Diyarbakır’da bir evin balkonu çöktü, 2’si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı Diyarbakır'da bir evin balkonu çöktü, 2'si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı
İlginç görüntüler Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı İlginç görüntüler! Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı
Eski efsaneden Altay Bayındır’a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim Eski efsaneden Altay Bayındır'a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim
İngiltere’den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı İngiltere'den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail, Gazze’de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti İsrail, Gazze'de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti
Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar
Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti
Beşiktaş, Eyüpspor’u 906’da yıktı Beşiktaş, Eyüpspor'u 90+6'da yıktı
Beşiktaş’ta 3 sakatlık birden Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden

18:02
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 19:00:26. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Asayiş Olayları: 257 Vakada 22 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.