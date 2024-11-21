Elazığ\'da Asayiş Olaylarında Önemli Düşüş

3.Sayfa

Elazığ Valiliği tarafından düzenlenen asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Vali Numan Hatipoğlu, asayiş olayları neticesinde 371 kişinin tutuklandığını ve yakalama oranının geçen yıla göre yüzde 39 oranında arttığını, hırsızlık olaylarında yüzde 46 oranında bir azalma görüldüğünü bildirildi.

Elazığ Valiliği tarafından Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Valilikte gerçekleştirilen toplantıya, Vali Hatipoğlu'nun yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Seydi Ertekin katıldı. Toplantıda 2023-2024 yılı 10 aylık karşılaştırma verileri ele alındı. Verilere göre, asayiş olayları neticesinde 371 kişinin tutuklandığı ve yakalama oranının geçen yıla göre yüzde 39 oranında arttığı, hırsızlık olaylarında yüzde 46 oranında bir azalma görüldüğü bildirildi. Aynı zamanda zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonların yüzde 34 artış gösterdiği ve tutuklama oranlarının ise yüzde 154 arttığı aktarıldı.

Elazığ'da huzur ve güvenliği adına, bir taraftan önleyici kolluk hizmetlerini yürütürken diğer taraftan da suçluların yakalanmasına ve suç olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getiren Vali Numan Hatipoğlu, "Kolluk kuvvetlerimiz 7 bin 347 personel ve 771 araç ile 7/24 esasına göre Elazığımızın huzur ve güvenliği için çalışmaktadır. 2024 yılının ilk on ayına ait verileri sizlerle paylaşacağım. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, 5 yıldan az cezası olan bin 185 kişi yakalanmış ve yakalanma oranı geçen yıla göre yüzde 27 artmıştır. 5 ile 10 yıl arasında cezası olan 260 kişi yakalanmış ve yakalanma oranı geçen yıla göre yüzde 51 artmıştır. 10 yıl ve üzerinde cezası olan 153 kişi yakalanmış ve yakalanma oranı geçen yıla göre yüzde 66 artmıştır" dedi.

"Geçen yılın aynı dönemine kıyasla hırsızlık olaylarında yüzde 46 oranında bir azalma görülmüştür"

Asayiş olayları neticesinde 371 kişinin tutuklandığını ve yakalama oranının geçen yıla göre yüzde 39 oranında arttığını vurgulayan Vali Hatipoğlu, "Geçen yılın aynı dönemine kıyasla hırsızlık olaylarında da yüzde 46 oranında bir azalma görülmüştür. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 34'lük bir düşüş gerçekleşmiştir. Yine kişilere karşı işlenen suçlarda da yüzde 6'lık bir düşüş yaşanmıştır. İlimizde 2024 yılının ilk 10 ayında meydana gelen olaylarda aydınlatma oranı yüzde 95 ile ülkemiz ortalamasının üzerindedir. Zehir tacirlerine yönelik olarak ise bin 966 operasyon gerçekleştirilmiş, operasyon sayısında geçen yıla kıyasla yüzde 34'lük bir artış sağlanmıştır. Tutuklama oranı ise yüzde 154 artarak 61 zehir taciri tutuklanmıştır. Farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, 660 etkinlikte toplam 2 bin 597 kişiye ulaşılmıştır" diye konuştu.

Vali Hatipoğlu, "Kaçakçılık suçlarına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon sayısı yüzde 18 artarak 340'a ulaşmıştır. Bu operasyonlar sonucunda 67 kişi tutuklanmış ve tutuklanma oranında yüzde 109'luk bir artış sağlanmıştır. Terör suçları kapsamında 159 operasyon gerçekleştirilmiş ve 11 şahıs tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda yakalanan 55 yabancı uyruklu şahıs da sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine teslim edilmiştir. Düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon sayısı yüzde 200 artarak 42'ye ulaşmıştır. Bu operasyonlar sonucunda 14 kişi tutuklanmış ve tutuklama oranında yüzde 366'lık bir artış sağlanmıştır. Siber suçlar kapsamında gerçekleştirilen 14 operasyonda, 37 kişi tutuklanmıştır. Trafik denetimleri kapsamında 750 bin araç sorgulanmış olup, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında bir artış sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın trafikteki duyarlılığını artırmaya yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde; 25 bin 791 öğrenci, bin 178 servis şoförü, 23 bin 64 vatandaş olmak üzere toplamda 49 bin 640 kişiye trafik eğitimi verilmiştir. Eğitim verilen kişi sayısı, geçen yıla oranla yüzde 42 artış göstermiştir" diye kaydetti. - ELAZIĞ