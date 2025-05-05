Elazığ'da Asayiş Raporu: 206 Olay, 186 Gözaltı - Son Dakika
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Elazığ'da Asayiş Raporu: 206 Olay, 186 Gözaltı

Elazığ\'da Asayiş Raporu: 206 Olay, 186 Gözaltı

Elazığ'da son haftada 206 asayiş olayı meydana geldi, 186 şahıs yakalandı, 9'u tutuklandı.

05.05.2025 14:17
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Elazığ'da son bir haftada 206 olay meydana gelirken 186 şahıs yakalandı. Şahıslarda 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Valiliği, son 1 haftalık asayiş verilerini paylaştı. Buna göre son bir hafta içerisinde 206 olay meydana gelirken, 186 şahıs yakalandı ve şahıslardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş uygulamalarında 65 bin 585 şahıs ve 40 bin 268 araç kontrol edildi. Aranması olan 458 şahıs yakalanırken, 30 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 3 bin 319 araca cezai işlem uygulanırken 263 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 7 adet tabanca, 2 adet tüfek, 4 adet kesici alet, 10 adet fişek, 1 adet şarjör, 5 adet mühimmat, 240 kilogram tütün, 721 paket sigara, 5 adet elektronik sigara, 1 adet sahte çek ve 463 adet emtia ele geçirildi. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 11 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 854 gram bonzai, 0.31 gram kokain, 734 gram kannabinoid, 6 adet kök kenevir ele geçirildi. Kentte meydana gelen 28 trafik kazasında ise 93 kişinin yaralandığı bildirildi.

Son bir haftada kaybolan 13 şahıs, 1 adet iş makinesi, 1 adet motosiklet, 1 adet bilgisayar monitörü, klavye ve mausenin bulunduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Asayiş Raporu: 206 Olay, 186 Gözaltı - Son Dakika

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