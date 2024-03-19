Elazığ\'da aşırı yağış nedeniyle yol çöktü, beton mikseri devrildi

Elazığ'da aşırı yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu beton mikseri devrildi.
Olay Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Seyir halindeki beton mikseri, yolun çökmesi nedeniyle devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir Irak uyruklu kişi, kapısını kırdığı evden 3 gün boyunca 100 bin liralık eşya çaldı. Çaldığı eşyaları valizlerle taşıyan şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında, 274 adet sentetik ecza, 41 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 13,6 gram esrar, 6,26 gram skunk, 4 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 3 adet hassas terazi ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan 1 kişi ile birlikte toplamda 16 kişi yakalandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü sırtından vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan direksiyon eğitmeni tutuklu Önder Lafçı hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşma sırasında Kırgöz'ün ailesi ile sanık ailesi arasında mahkeme salonunda başlayan gerginlik adliye önüne taşarken Kırgöz ailesinin avukatı Yalçın Arcak, mahkeme çıkışında sanık yakınlarının üzerine yürüdü. Davanın ertelenmesi sonrası adliye önünde yaşanan gerginlikte polis ekipleri müdahale etti. Kırgöz'ün annesi Zeynep Kırgöz ise adaletin yerini bulmasını ve suçluların cezalandırılmasını istedi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, otomobilinden indiği sırada husumetlisi tarafından tabancayla vurulan Emre Taşdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir diş kliniğinde eşini darbettiği iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, olayın iş yerinde gerçekleştiği ve sanığın müştekinin parmağındaki yüzükleri vermesini istediği, ancak müştekinin direnmesi üzerine sanığın sopayla darbettiği ve zorla senet imzalatmaya çalıştığı belirtildi. Tutuksuz sanığın yargılanmasına yakın zamanda başlanacak.
'maNga' grubunun solisti Ferman Akgül'ün, kendisini siyasi bir oluşumun içindeymiş gibi göstererek linçe maruz bıraktıkları iddiasıyla Redd Grubu'nun üyeleri Doğan Duru ve Güneş Duru ile sanatçı Aylin Aslım'a açtığı 300 bin liralık manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, Akgül'ün açtığı davanın reddine karar verdi.
Tekirdağ'da tefecilik ve nitelikli yağma suçlarıyla ilgili operasyon düzenlendi. Operasyonda ele geçirilen silah ve diğer delillerle birlikte 11 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karabük'te minibüsten inen bir genç, üst geçit yerine yoldan geçmeye çalışınca, otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçarak ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma güçleri, Muratlı ilçesi Kazımdirik-Turan Mahallesi'ndeki bir evde düzenledikleri operasyonda 94 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda 12 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'maNga' grubunun solisti Ferman Akgül'ün, kendisini siyasi bir oluşumun içindeymiş gibi göstererek linçe maruz bıraktıkları iddiasıyla Redd Grubu'nun 2 üyesi ile sanatçı Aylin Aslım'a açtığı manevi tazminat davasında mahkeme, Akgül'ün açtığı davanın reddine karar verdi.
Galatasaray Spor Kulübünün futbolcu ve teknik heyeti için özel üretilen kıyafetleri çalıp sattığı iddia edilen 6 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Savcı, 4 sanığın 17 yıl 5 aya kadar hapis cezası istediğini açıkladı.
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