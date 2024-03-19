Elazığ\'da aşırı yağış nedeniyle yol çöktü, beton mikseri devrildi

Manisa'da Üniversite Öğrencisini Öldürme Davası Gerginlikle Devam Ediyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü sırtından vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan direksiyon eğitmeni tutuklu Önder Lafçı hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşma sırasında Kırgöz'ün ailesi ile sanık ailesi arasında mahkeme salonunda başlayan gerginlik adliye önüne taşarken Kırgöz ailesinin avukatı Yalçın Arcak, mahkeme çıkışında sanık yakınlarının üzerine yürüdü. Davanın ertelenmesi sonrası adliye önünde yaşanan gerginlikte polis ekipleri müdahale etti. Kırgöz'ün annesi Zeynep Kırgöz ise adaletin yerini bulmasını ve suçluların cezalandırılmasını istedi.