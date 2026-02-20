Elazığ\'da Ayakkabı Hırsızlığı

Elazığ'da bir şahıs, ayakkabı mağazasında beğendiği ayakkabıyı poşetin içerisine koyarak mağazadan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gazi Caddesi'nde bulunan bir ayakkabı mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, mağazaya gelerek ayakkabıları denedi. Mağaza çalışanının yanından ayrılmasını fırsat bilen hırsız, beğendiği ayakkabıyı yanında getirdiği poşetin içerisine koydu. Bir süre sonra yanına gelen çalışanla sohbet eden şahıs, poşete koyduğu ayakkabıyı alarak mağazadan uzaklaştı. O anlar ise mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ