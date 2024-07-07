3.Sayfa

Elazığ'da aynı yerde yarım saat ara ile 2 trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ARE 686 plakalı otomobil ile 23 ADY 427 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, aynı yerde yarım saat önce otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralanmıştı. - ELAZIĞ