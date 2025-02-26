Elazığ'da Baca Yangını Kontrol Altına Alındı

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Elazığ'da baca yangını

ELAZIĞ - Elazığ'da 4 katlı bir binanın baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Hamid Güler Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın baca kısmında meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı binanın baca kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.