Elazığ\'da Bahçede Yangın, İtfaiye Ekipleri Müdahelet Etti

Elazığ'da bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesine bağlı Çakır köyünde bir bahçede yangın çıktı. Yangın büyürken, ihbar üzerine olay yerine Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - ELAZIĞ