Elazığ\'da Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

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Elazığ'da hava almak için balkona çıkan ve dengesini kaybederek 4. kattan park halindeki aracın üzerine düşen kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün sabah saatlerinde merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Şık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız olan Narin Yürek (70), sabah hava almak için balkona çıktı. Dengesini kaybeden yaşlı kadın, 4. kattan park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Kadının düştüğünü fark eden esnafın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ