Elazığ'da Beyin Kanaması Geçiren Sürücü Kaza Yaptı, Kurtarılamadı - Son Dakika
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Elazığ'da Beyin Kanaması Geçiren Sürücü Kaza Yaptı, Kurtarılamadı

Elazığ\'da Beyin Kanaması Geçiren Sürücü Kaza Yaptı, Kurtarılamadı

Elazığ'da bir sürücü, direksiyon başında beyin kanaması geçirerek kaza yaptı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı. Kaza sonucunda sürücü yaralanırken, araç aydınlatma direklerine çarparak durdu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı ancak 10 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti.

19.02.2024 11:51  Güncelleme: 12:15
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Elazığ'da direksiyon başında beyin kanaması geçirerek kaza yapan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, 10 gün önce merkez Hicret Mahallesi Protokol Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ADT 959 plakalı midibüs ile seyir halinde olan Necmettin Bulut, direksiyon başında beyin kanaması geçirdi. Araç aydınlatma direklerine çarparak durabilirken, Bulut ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bulut, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 10 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Bulut, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Beyin Kanaması Geçiren Sürücü Kaza Yaptı, Kurtarılamadı - Son Dakika

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