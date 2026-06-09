Elazığ\'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Elazığ'da bir çay ocağı içerisinde bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs, hayatını kaybetti.

Olay, 2 gün önce Sanayi Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Sabit Çelik, henüz bilinemeyen bir nedenle T.K.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralan şahıs, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli T.K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ