Elazığ'da BİM marketinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da BİM marketinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Elazığ'da yabancı uyruklu şahıslar arasında BİM market içerisinde başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2'si silahla biri de kesici aletle olmak üzere 3 kişi yaralandı. Şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahıyla beraber yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

04.06.2024 14:25
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Elazığ'da yabancı uyruklu şahıslar arasında BİM market içerisinde başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2'si silahla biri de kesici aletle olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, merkez Akpınar Mahallesi Susam Sokak üzerinde bulunan BİM marketin içinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu olan şahıslar arasında BİM market içerisinde sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine dışarı çıkan şahıslar arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2'si silah biri de kesici aletle olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahıyla beraber yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da BİM marketinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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