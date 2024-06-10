Elazığ'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Elazığ'da bir evin içerisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Mollakendi köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tek katlı evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrasında evde büyük hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ