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Elazığ'da bir kişi evinde silahla vurulmuş halde bulundu

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kişi, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde silah sesini duyan yakınları, E.Y.'nin odada yerde yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.