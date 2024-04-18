Elazığ'da Boş Kuyuya Düşen Yavru Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Elazığ'da Boş Kuyuya Düşen Yavru Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Elazığ\'da Boş Kuyuya Düşen Yavru Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Elazığ'ın Yıldızbağları Mahallesi'nde bahçede bulunan boş kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, halat yardımıyla köpeği kuyudan çıkardı. Köpek doğal ortamına bırakılırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

18.04.2024 15:14
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Elazığ'da boş bir kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Yıldızbağları Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bahçede bulunan boş kuyuya yavru bir köpek düştü. Köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, halat yardımı ile yavru köpeği düşüğü kuyudan çıkardı. Köpek doğal ortamına bırakılırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Boş Kuyuya Düşen Yavru Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Boş Kuyuya Düşen Yavru Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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