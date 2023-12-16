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Elazığ'da çatı yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da çatı yangını kontrol altına alındı

Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken çatıda maddi hasar meydana geldi.

Elazığ\'da çatı yangını kontrol altına alındı
16.12.2023 - 23:24,
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- Elazığ'da korkutan çatı yangını

ELAZIĞ - Elazığ'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda çatıyı sararken vatandaşlar hemen binayı boşalttı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olayda çatıda maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, yangının çıkışıyla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Elazığ, Son Dakika

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