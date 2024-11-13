Elazığ'da Çocuk Parkında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Elazığ'da Çocuk Parkında Yangın Çıktı

Elazığ\'da Çocuk Parkında Yangın Çıktı

Elazığ'da Kırklar Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

13.11.2024 13:36  Güncelleme: 13:38
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Elazığ'da alev alev yanan çocuk parkı, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Kırklar Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın hızla büyürken çocuk parkındaki aletler alev alev yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa süre içerisinde ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Çocuk Parkında Yangın Çıktı - Son Dakika

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