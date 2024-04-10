Elazığ\'da Çoraptan Çıkan Bıçakla Market Çalışanına Saldırı

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Elazığ'da bir şahıs, çorabından çıkardığı bıçak ile tartıştığı market çalışanının üzerine yürüdü.

Olay, Rüstempaşa Mahallesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs market çalışanı ile tartıştı. Tartışmanın ardından sinirine hakim olamayan şahıs, çorabının içinden bıçak çıkardı. Eline aldığı bıçakla çalışanın üzerine yürüyen şahsa vatandaşlar engel oldu. Bir süre elinde bıçak ile diğer market çalışanları ile tartışan ve itekleyen şahıs, ardından marketten ayrıldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ