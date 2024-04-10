Elazığ'da bir şahıs, çorabından çıkardığı bıçak ile tartıştığı market çalışanının üzerine yürüdü.
Olay, Rüstempaşa Mahallesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs market çalışanı ile tartıştı. Tartışmanın ardından sinirine hakim olamayan şahıs, çorabının içinden bıçak çıkardı. Eline aldığı bıçakla çalışanın üzerine yürüyen şahsa vatandaşlar engel oldu. Bir süre elinde bıçak ile diğer market çalışanları ile tartışan ve itekleyen şahıs, ardından marketten ayrıldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Çoraptan Çıkan Bıçakla Market Çalışanına Saldırı - Son Dakika
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada otel servis aracı, otomobille çarpışarak devrildi. Kaza sonucunda 29 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, otel servisi 50 metre sürüklendi ve yan yattı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
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