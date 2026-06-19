Elazığ\'da depo yangını söndürüldü

Elazığ'da bir depoda çıkan yanın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Aksaray Mahallesi'ndeki bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürülürken, depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ