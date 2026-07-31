Elazığ’da dilencilere zabıta operasyonu: Aracın arkasına saklanıp telefonla konuşuyor gibi yaptılar

Elazığ'da zabıta ekiplerince düzenlenen operasyonda dilenciler, yakalanmamak için aracın arkasına saklanıp telefonla konuşuyor numarası yaptı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde cami önleri ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda dilencilere yönelik denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sırasında zabıta ekiplerini fark eden 2 dilenci, yakalanmamak için park halindeki bir aracın arkasına saklanarak telefonla konuşuyormuş gibi yaptı. Ancak ekiplerin dikkatinden kaçamayan şahıslar kısa sürede yakalandı. Kimlik kontrolleri ve gerekli işlemlerin ardından dilenciler ekipler tarafından Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.