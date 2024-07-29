Elazığ'da dilencinin bir günlük kazancı dudak uçuklattı - Son Dakika
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Elazığ'da dilencinin bir günlük kazancı dudak uçuklattı

Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir dilencinin bir günde 10 bin 780 lira toplaması şaşkınlık yarattı. Dilencilerin tercih ettiği bölgelerde yapılan operasyonda toplanan paraya el konuldu.

29.07.2024 21:38
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Elazığ'da dilencinin bir günlük kazancı dudak uçuklattı

Dilencilik yaparak 10 bin lira toplayan vatandaş, zabıta ekiplerinden kaçamadı

ELAZIĞ - Elazığ'da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir dilencinin bir günde 10 bin 780 lira toplaması, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polis ile işbirliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı. Ekipler tarafından toplanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına getirilerek arama yapıldı. Yapılan aramalarda sadece bir dilencinin üzerinden tam 10 bin 780 lira çıktı. Ekipler dilencinin üzerinden çıkan parayı saydıktan sonra işlem yaparak el koydu. Dilencilere ise kabahatler kanunundan işlem yaptı. Dilencinin 10 bin 780 lirayı bir günde topladığı öğrenildi.

Yapılan dilenci operasyonu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Elazığ Belediyesi Zabıta Amiri Kadir Temur, "Bugün İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptığımız dilenci operasyonunda Gazi Cadde'si üzerinde dilencilik yapan şahıs yakalanarak karakola getirildi. Yapılan üst aramaları sonucunda şahsın üzerinde 10 bin 780 lira para çıkmıştır. Şahıs adına tutanak tutularak kayıt altına alınmıştır ayrıca şahsa yönelik idari tespit tutanağı düzenlenmiştir. Vatandaşlarımıza şunları söylemek istiyoruz. İnsanlarımızın dini duygularını istismar ederek günlük kazançlarını görüyorsunuz. Bir günde 10 bin 780 lira para kazandı. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu tür insanlara yardımda bulunmasınlar. İhtiyaç sahiplerine yardım etsinler. Dilenci aldığımız zaman vatandaşlarımız bize müdahale ederek karışmamızı söylüyorlar fakat işi olmayan birisinin günlük kazancı 10 bin 780 liradır. Asgari ücret ile çalışan bir vatandaşın 1 ayda kazandığı parayı bu vatandaşlar bir günde bu kadar para kazanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da dilencinin bir günlük kazancı dudak uçuklattı - Son Dakika

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