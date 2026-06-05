Elazığ'da Dolandırıcılara 696 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Dolandırıcılara 696 Yıl Hapis Cezası

Elazığ\'da Dolandırıcılara 696 Yıl Hapis Cezası
05.06.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karakoçan'da yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 sanığa toplam 696 yıl hapis cezası verildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde vatandaşlardan ve gurbetçilerden yüksek kar payı vaadiyle topladıkları altın ve nakit paralarla ortadan kaybolan 4 sanığa toplamda 696 yıl hapis cezası verildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 2017 yılında yaşanan olayda bir kuyumcu, vatandaşlardan ve gurbetçilerden yüksek kar payı vaadiyle topladıkları altın ve nakit paralarla ortadan kaybolmuştu. Onlarca mağdurun olduğu olayın ardından Karakoçan Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren dava sonuçlandı. Mahkeme heyeti, firari sanıklar Z.A., M.A., A.A. ve D.A. hakkında kararını verdi. Onlarca mağdurun şikayeti üzerine açılan nitelikli dolandırıcılık davasında, sanıkların her bir mağdura yönelik eylemleri ayrı ayrı değerlendirildi.

Açıklanan kararda, "5237 sayılı TCK'nın 61. Maddesi gereği suçun işleniş bicimi, sanığın amaç ve saiki, kastının yoğunluğu ve meydana gelen zarar ve tehlike boyutu göz önüne alınarak eylemine uyan TCK'nın 155/2. maddesi gereğince takdiren ve teşdiden belirtilen mağdurlara karşı ayrı ayrı 85 kez 2 yıl hapis ve 600 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Aynı zamanda sanıklara TCK'nın 282/1. maddesi gereğince her bir sanığın ayrı ayrı 4'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Yine 85 kez 12 bin TL olmak üzere her bir sanığın 1 milyon 20 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Böylelikle her bir sanık, 174'er yıl hapis cezasına çarptırılırken sanıklara verilen toplam hapis cezası ise 696 yıl olarak kayıtlara geçti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Karakoçan, 3. Sayfa, Ekonomi, Elazığ, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Dolandırıcılara 696 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz’a siyasi yasak talepli dava CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a siyasi yasak talepli dava
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray, Bernardo Silva’ya vereceği 50 milyon Euro’yu milli yıldıza harcayacak Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak
Reha Muhtar’ın hayatındaki kadınlar cenazesinde yoktu Reha Muhtar'ın hayatındaki kadınlar cenazesinde yoktu
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda 5 ayrılık birden Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden

15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
15:19
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca
Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
15:13
Görüntü Türkiye’den Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
13:58
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 15:40:48. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Dolandırıcılara 696 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.