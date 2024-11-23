Elazığ'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Elazığ'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama

Elazığ'da yapılan dolandırıcılık operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

23.11.2024 00:16
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Elazığ'da dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan dolandırıcılık operasyonunda, 4 kişi tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 10-12 Kasım 2024 tarihlerinde ev satın almak amacıyla 1 milyon 800 bin ve 1 milyon 510 bin Türk Lirasını tapu sahibi olmayan üçüncü şahısların hesaplarına gönderilmesi suretiyle gerçekleşen iki farklı dolandırıcılık olayının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Gaziantep ve Siirt'te olduğu tespit edilen M.A.Ç., Ö.D., E.Y. ve S.A. yakalanarak gözaltına alınarak Elazığ'a getirildi. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

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