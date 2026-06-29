Elazığ\'da Domuz Sürüsüne Otomobil Çarptı

Elazığ'da gece geç saatlerde aniden yola çıkan domuz sürüsüne bir otomobilin çarpması sonucu iki domuz telef olurken, araçta ciddi oranda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, geçtiğimiz gün gece geç saatlerde Elazığ- Bingöl kara yolu Gülüşkür Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, yola aniden çıkan domuz sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürü halinde yolun karşısına geçmeye çalışan domuzlardan ikisi olay yerinde telef oldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilin ön tampon kısmında ciddi oranda maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ