Elazığ\'da Dronlu Trafik Denetimi

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan bayram öncesinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde ve şehirlerarası yollarda dron destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, terminallerde ve kontrol noktalarında ise broşürlü bilgilendirme yapıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde ve şehirlerarası yollarda koordineli bir çalışma yürüttü. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kara yollarında en sık rastlanan hatalı sollama ihlallerinin önüne geçmek ve kazaları engellemek amacıyla mobil kameralar ve dron eşliğinde havadan denetim gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin ihlalleri havadan anbean görüntülenerek fotoğraflandı ve kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Eş zamanlı olarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de şehir içi kontrol noktalarında ve şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğun bir mesai harcadı. Otobüslerde ve sivil araçlarda sürücü ile yolculara yönelik emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere hayati kurallar hatırlatıldı. Uyarılarda bulunan ekipler, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı. Öte yandan, İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliğine bağlı ekipler, dron destekli denetim gerçekleştirildi.

Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin bayram süresince aralıksız devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ