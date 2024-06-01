Elazığ'da düğün konvoyunda kaza: 3 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da düğün konvoyunda 6 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bosna Hersek Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda 6 araç birbirine girdi. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.
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