Elazığ'da çocuğunu elektrikli bisikletinin önüne bindiren şahıs, park halindeki otomobile çarptı - Son Dakika
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Elazığ'da çocuğunu elektrikli bisikletinin önüne bindiren şahıs, park halindeki otomobile çarptı

Elazığ\'da çocuğunu elektrikli bisikletinin önüne bindiren şahıs, park halindeki otomobile çarptı

Elazığ'da bir şahıs, çocuğunu elektrikli bisikletinin önüne bindirerek park halindeki otomobile çarptı. Çocuk şans eseri yara almadan kurtulurken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şahıs, çocuğu sakinleştirmeye çalıştıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

29.05.2024 09:58
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Elazığ'da çocuğunu elektrikli bisikletinin önüne bindiren bir şahıs, park halindeki otomobile çarptı. Araç ile babası arasında sıkışan çocuk şans eseri yara almadan kurtulurken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sürsürü Mahallesi Şehit Mustafa Cebeloğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğunu elektrikli bisikletinin önüne bindiren şahıs, park halindeki 23 DB 099 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle önde oturan çocuk, araç ile babasının arasında sıkıştı. Çocuk şans eseri yara almadan kurtulurken otomobilde maddi hasar oluştu.

Şahıs ardından ağlayan ve korkan çocuğu bir süre kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı, ardından çocuğu yine bisikletin önüne bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Çocuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da çocuğunu elektrikli bisikletinin önüne bindiren şahıs, park halindeki otomobile çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da çocuğunu elektrikli bisikletinin önüne bindiren şahıs, park halindeki otomobile çarptı - Son Dakika
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