Elazığ\'da \'En İyi Narkotik Polisi Anne\' projesi kapsamında kadınlara seminer verildi

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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında kadınlara seminer verildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Akçakiraz Beldesi Gençlik Merkezi'nde kadınlara seminer verildi. Seminerin ardından bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ELAZIĞ