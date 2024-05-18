Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında kadınlara seminer verildi - Son Dakika
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Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında kadınlara seminer verildi

Elazığ\'da \'En İyi Narkotik Polisi Anne\' projesi kapsamında kadınlara seminer verildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde Akçakiraz Beldesi Gençlik Merkezi'nde kadınlara seminer verildi. Seminerin ardından bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

18.05.2024 09:15
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Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında kadınlara seminer verildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Akçakiraz Beldesi Gençlik Merkezi'nde kadınlara seminer verildi. Seminerin ardından bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında kadınlara seminer verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında kadınlara seminer verildi - Son Dakika
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