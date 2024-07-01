Elazığ'da Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Elazığ'da eski eşi tarafından çocuğunun gözü önünde 13 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybeden kadın, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 22 Mayıs Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan E.E.K., çocuğunu bırakmak için Yüsra Binnaz Çimtay'ı aradı. Binanın önüne gelen E.E.K., çocuğun gözü önünde eski eşi Çimtay'ı (27) 13 yerinden bıçakladı. Bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Çimtay, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tedavi gördüğü hastanede böbreği, dalağı ve bağırsağının bir bölümü alınan Çimtay, bir hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Çimtay bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çimtay'ın cenaze namazı bugün Onurlar Camiinde kılındı. Cenaze namazına İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Eğitim Bir-Sen il yönetimi, ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Çimtay, gözyaşları içerisinde Asri Mezarlığı'na defnedildi. - ELAZIĞ