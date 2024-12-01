Elazığ'da Evde Yangın, İtfaiye Hızla M müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Evde Yangın, İtfaiye Hızla M müdahale Etti

Elazığ\'da Evde Yangın, İtfaiye Hızla M müdahale Etti

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde bir evin üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.

01.12.2024 13:41  Güncelleme: 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir evin içerisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Koçak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın son katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Evde Yangın, İtfaiye Hızla M müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:01 Suriye’de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı
14:30 Muhalifler, Hanaser’de 30 rejim askerini esir aldı Muhalifler, Hanaser'de 30 rejim askerini esir aldı
13:51 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi
13:47 Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler
13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
09:56 Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 15:26:58. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Evde Yangın, İtfaiye Hızla M müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.