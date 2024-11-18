Elazığ'da Feci Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da Feci Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti

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Elazığ'daki şantiyede devrilen kepçede 2 genç hayatını kaybetti, kaza görüntüleri yayımlandı.

18.11.2024 01:09
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Elazığ'da 2 gencin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir şantiye alanında iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 gencin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, önceki gün Sarı Çubuk köyündeki bir inşaat şantiyesinde çalışmalara devam edildiği sırada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, şantiye alanında kullanılan kepçenin devrilmesi sonucu Murat Ateş ve Yusuf Gözel ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ateş ve Gözel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İddiaya göre, kepçe operatörü lavabo ihtiyacını karşılamak için tuvalete gittiği sırada iki gencin kepçeye bindiği ve kepçenin devrildiği öğrenildi.

Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı

Şantiyenin güvenlik kameralarına yansıyan olayda; gençlerden birinin iş makinesini sürdüğü, diğerinin ise kapısına asılarak gittiği, geri geri giden iş makinesinin bir anda devrildiği ve 2 gencin son anda çıkmaya çalıştığı fakat başarılı olamayarak altında kaldığı görüldü.

Elazığ\'da Feci Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Feci Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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