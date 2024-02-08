Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşini silahla vurarak öldüren şahıs yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşini silahla vurarak öldüren şahıs yakalandı

Elazığ\'da fizyoterapi teknikeri eşini silahla vurarak öldüren şahıs yakalandı

Elazığ'da bir fizyoterapi teknikeri olan Burcu Demir, eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

08.02.2024 14:20
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Elazığ'da fizyoterapi teknikeri olan eşini silahla vurarak öldüren şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Elazığ Medikal Hospıtal arkasında Onkoloji Merkezi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede fizyoterapist teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir (32), geçen ay resmi nikah yaptıkları eşi Uzman Çavuş M.C. ile bahçede konuşmaya başladı. Ardından ikili arasında tartışma çıktı. M.C., bu sırada belinden çıkardığı tabanca ile Demir'e peş peşe ateş etti. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli aracına binerek kaçtı. Talihsiz kadının sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgede inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Eşini öldüren M.C, cinayeti işlediği silahla birlikte ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "08.02.2024 günü Olgunlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda B.C. isimli şahıs, nişanlısı (resmi nikahlı) M.C. isimli şahıs tarafından tabanca ile vurulmuş ve olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Şüpheli M.C. isimli şahıs, olayda kullandığı silahla birlikte kolluk birimlerimizce kısa sürede yakalanmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşini silahla vurarak öldüren şahıs yakalandı - Son Dakika


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