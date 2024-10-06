Elazığ'da Fuhuş Operasyonu: 4 Kişi Ceza Aldı, İşletme Sahibi Tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da Fuhuş Operasyonu: 4 Kişi Ceza Aldı, İşletme Sahibi Tutuklandı

Elazığ\'da Fuhuş Operasyonu: 4 Kişi Ceza Aldı, İşletme Sahibi Tutuklandı

Elazığ'daki ruhsatsız güzellik merkezine fuhuş operasyonu; 4 kişiye ceza, işletme sahibi tutuklandı.

06.10.2024 12:12
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Elazığ'da bir güzellik merkezine düzenlenen operasyonda fuhuş yaptıkları tespit edilen 4 şahsa ceza kesilirken, işletme sahibi ise tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından, kent merkezinde isimsiz ve ruhsatsız bir şekilde faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde 'Fuhuşa Teşvik, Fuhuş İçin Yer ve İmkan Sağlama ve Aracılık veya Zorlama' suçunu işledikleri tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuş yaptıkları tespit edilen 4 şahsa 64 bin TL cezai işlem uygulanırken, işletme yetkilisi 1 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Fuhuş Operasyonu: 4 Kişi Ceza Aldı, İşletme Sahibi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Fuhuş Operasyonu: 4 Kişi Ceza Aldı, İşletme Sahibi Tutuklandı - Son Dakika
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