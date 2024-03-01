Elazığ'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Darıca'da Uygulama Noktasından Kaçan Sürücü Polisin Yaralanmasına Neden Oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir uygulama noktasından kaçan 17 yaşındaki sürücü, polisin yere düşmesine ve yaralanmasına sebep oldu. Polis hastaneye kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü ve yanındaki şahıs yakalandı. Olayın ardından Darıca Kaymakamı ve Emniyet Müdürü, yaralanan polis memurunu ziyaret etti.