Elazığ'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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Elazığ'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Elazığ'da düzenlenen 'Cemre Operasyonu' çerçevesinde 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçunu işledikleri belirlenen 5 kişi yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.03.2024 23:08  Güncelleme: 23:10
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Elazığ'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

ELAZIĞ - Elazığ'da düzenlenen 'Cemre Operasyonu' çerçevesinde 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçunu işledikleri belirlenen 5 kişi yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından CEMRE Operasyonu düzenlendi. Kentte merkezinde bulunan 5 farklı otel ve pansiyonda, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, işletme yetkilisi 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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