Elazığ\'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Doğukent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AAK 309 plakalı otomobil ile A.B.O. idaresindeki 23 EY 845 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin, sol ön kapısı içe doğru yamuldu ve sürücüsü araç içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi araç içinde yaptı. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yaralı şahıs kısa süren kurtarma çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Araç içerisinden çıkartılan yaralı, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulans ile Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ