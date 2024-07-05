Elazığ\'da Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Ağır Yaralandı

3.Sayfa

Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Elazığ- Keban karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 23 HF 681 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ