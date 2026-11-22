Elazığ'da Hamdi Başaran Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da Yeni Mahalle'deki Hamdi Başaran Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken polis kaza yerinde inceleme yaptı.
Elazığ'da otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: İHA
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