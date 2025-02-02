Elazığ'da bir kişinin iş yeri önündeki dolabı çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Kovancılar ilçesi Çarşıbaşı Mahallesi İlhami Ertem Sokak'ta gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir şahıs, iş yeri önündeki ahşap dolabı alarak gitti. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Hırsızlık Kamerada - Son Dakika
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