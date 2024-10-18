Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı

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Elazığ'da iki otomobilin çarpışma anı kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışmanı anı kameralara yansıdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay Rızaiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.